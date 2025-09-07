Нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели прокомментировал поражение в матче первого тура квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии (0:5) перед игрой с Украиной. Слова футболиста передает azerisport.com.

Плохо начали игру, так же её и завершили. На поле был хаос. Это уже второй случай, когда я так беспомощно чувствую себя в составе национальной команды. Первый был в прошлом году со Швецией (0:6). Так не должно быть.

Видимо, это так и есть, что неправильный выбор тактики и так далее. Больше нет смысла молчать. Я не хочу создавать впечатление, что ничего не случилось и у нас все в порядке. Исландия – сильная команда, участник Евро и ЧМ. Мы уступаем им во многом, но не настолько. Мы не такая слабая команда, чтобы так проигрывать. В первом тайме мы лучше оборонялись, так как почти все игроки участвовали в обороне. Особенно смешной получился третий гол. Так нельзя пропускать. Они нам забили так, будто они Барселона.

В раздевалке после игры стояла гробовая тишина. Была злость. Кто-то швырнул бутсы, кто-то бил в стену. Ментально команда была сломлена.

Надеюсь, встреча с Украиной пройдет лучше. Как минимум, мы должны планомерно атаковать и обороняться, а не так, как было с Исландией. Да, тактика и прочее важны, но и мы должны брать на себя больше ответственности. У нас, к сожалению, нет таких классных игроков, чтобы они могли брать на себя игру, обвести двоих соперников и создавать угрозу. Поэтому нужна правильная игровая система, где мы будем более эффективными.

Хотелось бы извиниться от себя и команды. В следующем матче постараемся сыграть лучше и реабилитироваться в их глазах.