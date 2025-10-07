Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением относительно списка вызванных игроков в лагерь «сине-желтых» на матчи европейской квалификации на чемпионат мира-2025 против Исландии и Азербайджана.

Достаточно ли Довбика и Ваната в атаке? Нет. Нужно, чтобы был еще один форвард.

У Романа Яремчука есть характер и лидерские качества, но Довбик немного оживает, Ванат уже забивает за Жирону. Если в Исландии можно обойтись одним нападающим на поле, то в игре с Азербайджаном, на мой взгляд, нужно играть в два форварда, поэтому третий игрок этого амплуа должен быть на замене. Почему бы не пригласить того же Филиппова из Полесья. Этот игрок набрал неплохую форму.

В матче с Исландией отдал бы предпочтение Ванату. Здесь нужна скорость. Довбик – нападающий таранного типа. А у исландцев фактурная защита, поэтому ему, на мой взгляд, будет сложнее, чем Ванату, – заявил Маркевич в интервью Meta.ua.