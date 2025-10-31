Лучано Спаллетти 30 октября был назначен главным тренером Ювентуса и проведет свой первый матч во главе туринцев уже 1 ноября против Кремонезе. Однако само назначение итальянского специалиста уже стало историческим и принесло ему несколько рекордов.

В возрасте 66 лет Спаллетти стал возрастным наставником в истории Ювентуса, побив достижение Маурицио Сарри, который занял эту должность в июне 2019 года, будучи 60-летним. Ранее Лучано уже превзошел Сарри, когда стал самым возрастным тренером, который выиграл Скудетто, добившись этого в 64 года с Наполи.

Кроме того, Спаллетти вошел в число всего лишь трех специалистов, которые когда-либо руководили сразу тремя грандами итальянского футбола — Интером, Ромой и Ювентусом. До него это удавалось только Джесси Карверу и Клаудио Раньери.

Контракт Спаллетти рассчитан до 30 июня 2026 года, при этом предусмотрена опция продления еще на два сезона, если Ювентус сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов.