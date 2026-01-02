Специалист сообщил, что покинул клуб Малиновского и официально присоединился к итальянскому гранду
Ювентус получил нового спортивного директора
25 минут назад
Марко Оттолини. Фото: Getty Images
Ювентус официально объявил о назначении 45-летнего Марко Оттолини на должность спортивного директора. Соответствующая информация появилась на официальном сайте туринского клуба.
Оттолини имеет опыт работы в Серии А: с 2022 года и до 31 октября 2025-го он занимал аналогичную должность в Дженоа. Там менеджер отвечал за спортивное направление, комплектование состава и трансферную политику.
Первые сообщения об интересе Ювентуса к кандидатуре Оттолини появились еще в сентябре прошлого года. На тот момент менеджер продолжал работать в Дженоа – клубе, за который выступал украинец Руслан Малиновский.
