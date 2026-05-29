Спортивный директор Боруссии — о трансфере Конопли: «Юхим — физически сильный защитник»
Соглашение между украинцем и командой рассчитано до лета 2029 года
Спортивный директор менхенгладбахской Боруссии Рувен Шредер дал оценку первому летнему трансферу клуба — бывшему правому защитнику донецкого Шахтера Юхиму Конопле. Функционер отметил высокие физические стандарты и международный опыт 26-летнего украинца. Слова приводит пресс-служба команды.
Шредер подчеркнул, что игровая практика защитника на высшем уровне поможет немецкой команде в новом сезоне Бундеслиги.
Юхим – физически сильный защитник, который всегда готов отдавать все силы. У него богатый опыт и лидерские качества, которые он приобрел, регулярно выходя в стартовом составе действующих чемпионов Украины, в том числе в Лиге чемпионов, а также в составе национальной сборной.
В завершившемся сезоне-2025/26 Конопля сыграл за Шахтер во всех турнирах 27 матчей, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и оформил 4 ассиста. Напомним, игрок перешел в немецкий клуб бесплатно на правах свободного агента.
