Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
В список попали лидеры Атлетико и ПСЖ
около 2 часов назад
Пресс-служба UEFA опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов сезона-2025/26.
В этот список вошли нападающий Атлетико Антуан Гризманн и вингер Пари Сен-Жермен Усман Дембеле.
Гризманн провел все 90 минут в матче с Арсеналом (1:1), но не отметился результативными действиями в протоколе. Дембеле забил два гола и отдал результативную передачу, чем помог ПСЖ победить Баварию (5:4).
Ответный матч между Арсеналом и мадридским Атлетико состоится в Лондоне 5 мая, а вторая игра противостояния Бавария – ПСЖ пройдет в Мюнхене 6 мая.
Напомним, ПСЖ впервые за 5 лет победил Баварию в Лиге чемпионов.
