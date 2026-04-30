Владимир Кириченко

Пресс-служба UEFA опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов сезона-2025/26.

В этот список вошли нападающий Атлетико Антуан Гризманн и вингер Пари Сен-Жермен Усман Дембеле.

Гризманн провел все 90 минут в матче с Арсеналом (1:1), но не отметился результативными действиями в протоколе. Дембеле забил два гола и отдал результативную передачу, чем помог ПСЖ победить Баварию (5:4).

Ответный матч между Арсеналом и мадридским Атлетико состоится в Лондоне 5 мая, а вторая игра противостояния Бавария – ПСЖ пройдет в Мюнхене 6 мая.

Напомним, ПСЖ впервые за 5 лет победил Баварию в Лиге чемпионов.