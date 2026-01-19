На старте зимних тренировочных сборов в Турции футболисты Динамо традиционно прошли тест йо-йо, который определяет уровень физической выносливости. Как и год назад, лучший результат в команде продемонстрировал полузащитник Николай Михайленко.

Полузащитник описал свое достижение в комментарии клубной пресс-службе киевлян:

- Прошлой зимой ты также выиграл в тесте «йо-йо». Получается, что держишь планку.

- Тут нет такого, что ты выиграл этот тест. Просто каждый бегает столько, сколько он может. Для меня самое главное не то, что я кого-то победил (это вообще неважно), а то, что я в этом году побил свой результат. Это значит, что я где-то стал лучше. Я доволен тем, что стал лучше, чем был.

- Был кто-то, кто тебя удивил во время этого теста? Максим Коробов с тобой боролся до последнего.

- Не скажу, что он удивил. Он тоже крепкий парень. Если он тоже столько пробежал, то это довольно хороший результат. Значит, он тоже достаточно вынослив. Я не скажу, что он удивил, он просто молодец.

