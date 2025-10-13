Сергей Стаднюк

Пресс-атташе национальной сборной Украины Виталий Плецан во время эфира на YouTube-канале УАФ сообщил, что матч четвертого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана посетят около шести тысяч болельщиков.

Поединок Украина – Азербайджан состоится уже сегодня, 13 октября, на стадионе «Краковия» в польском Кракове. Арена имеет вместимость чуть более 15 тысяч мест.

Стоит отметить, что украинская национальная команда уже дважды проводила домашние матчи на этой арене. 9 октября 2016 года в рамках квалификации к ЧМ-2018 сине-желтые одержали уверенную победу над сборной Косово со счетом 3:0. А 27 сентября 2022 года в матче Лиги наций-2022/2023 команда сыграла вничью с Шотландией – 0:0.

В третьем туре отбора чемпионата мира-2026 сборная Украины на выезде одержала яркую победу над Исландией со счетом 5:3. Команда Сергея Реброва набрала четыре очка в группе D и опередила соперников в турнирной таблице. Ранее сине-желтые потеряли очки в стартовом поединке против Азербайджана, который завершился со счетом 1:1.