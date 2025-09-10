Михаил Цирюк

В пятницу, 12 июня, после сентябрьской международной паузы возвращается родная УПЛ, пятый тур которой стартует матчем Александрии и черкасского ЛНЗ. Киевское Динамо в столичном дерби встретится с Оболонью, амбициозный Металлист 1925 попробует выдержать проверку на прочность от донецкого Шахтера, Кривбасс в центральном матче тура будет принимать житомирское Полесье, а луганская Заря сыграет против Колоса, который мощно начал сезон. Предлагаем вашему вниманию анонс очередного игрового уик-энда в украинской национальной первенстве.

Пятница, 12 сентября

15:30 Александрия - ЛНЗ

Ну когда-то уже эта Александрия должна набрать свои первые очки в сезоне. Ведь четыре тура без единого балла - это уже слишком, а пять - тем более. Шансы зацепиться за результат в домашнем матче с черкасским ЛНЗ, в общем, есть.

Подопечные Виталия Пономарева неплохо начали новую кампанию, набрав в трех стартовых матчах семь баллов, однако в последней игре уступили ровенскому Вересу, который до этого также не набирал очков. Удастся ли Александрии повторить успех ровенчан?

Прогноз XSPORT.ua - ничья

18:00 Верес - Кудривка

Ну а сам Верес, воодушевленный успехом прошлого тура, попробует развить его в домашнем поединке против Кудривки. Новичок УПЛ, конечно, шокировал всех, начав сезон с солидных семи очков в четырех матчах. Однако, несмотря на такой старт, подопечные Василия Баранова не стали претендентом на еврокубки и все еще остались Кудривкой, так что любая команда, в том числе и Верес, имеет неплохие шансы на очки в матче с ней.

Прогноз XSPORT.ua - победа Вереса

Суббота, 13 сентября

13:00 Рух - Эпицентр

Битва команд, которые провалили старт сезона, станет хорошей возможностью для обеих. Рух, после победы над Полтавой в первом туре (2:1), потерпел три поражения подряд, а Эпицентр вообще остается одним из двух клубов с нулем набранных баллов. Посмотрим, кому удастся немного улучшить свое турнирное положение по итогам этого тура.

Прогноз XSPORT.ua - Рух не проиграет

15:30 Оболонь - Динамо

Несмотря на довольно уверенный старт Оболони и семь набранных баллов в четырех турах, ее шансы на успех в дерби сстатусному соседу за городом особо не верится. В прошлом сезоне бело-синие нанесли пивоварам два разгромных поражения (5:1; 3:0), хотя в матче второго круга Оболонь выглядела очень неплохо. Сможет ли команда создать проблемы для чемпиона Украины на этот раз? Прогноз XSPORT.ua - победа Динамо 18:00 Металлист 1925 - Шахтер Как только Металлист 1925 набрал ход, одержав уверенные победы в двух последних матчах чемпионата, его ждет сложный поединок против Шахтера. Хотя, возможно, для харьковчан и к лучшему, что они встретятся с "горняками" после международной паузы: часть лидеров команды съездила в национальную сборную, так что могут быть немного уставшими эмоционально и физически. Сможет ли команда Младена Бартуловича этим воспользоваться? Прогноз XSPORT.ua - победа Шахтера Воскресенье, 14 сентября 13:00 Кривбасс - Полесье Если бы этот матч проходил не в Кривом Роге, его бы однозначно нужно было ставить на вечернее время, ведь это, наверное, главное противостояние всего тура. Кривбасс, который выиграл 3 из 4 матчей на старте сезона, примет хотя и кризисное, но Полесье - команду, которая ставит перед собой очень высокие задачи. Сможет ли команда ван Леувена продолжить свою победную серию или же подопечные Ротаня прервут свою ужасную серию из шести поражений подряд? Прогноз XSPORT.ua - Кривбасс не проиграет 15:30 Заря - Колос Довольно интересное противостояние запланировано в воскресенье и в Киеве. Заря Виктора Скрыпника, кажется, начинает постепенно находить свою игру и заработала семь очков в стартовых четырех турах. Колос по итогам этого отрезка является одним из лидеров чемпионата: три победы и ничья позволяют ковалевцам делить второе место с Шахтером. Кто же окажется сильнее в этой встрече? Прогноз XSPORT.ua - Колос не проиграет 18:00 Карпаты - Полтава В своей первой встрече с новичком УПЛ Карпаты не смогли одержать первую победу в сезоне и теперь получат еще один шанс. В четырех стартовых турах Полтава потерпела три поражения и в настоящее время находится над зоной переходных матчей. Так что если подопечные Владислава Лупашка не смогут набрать три очка и в этой игре, к ним возникнут серьезные вопросы. Прогноз XSPORT.ua - победа Карпат В материале использованы фото Getty images, УПЛ