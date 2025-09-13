Сегодня в Украинской Премьер-лиге состоится матч 5-го тура, в котором киевская Оболонь на своем поле сыграет против земляков из Динамо.

Последние новости команд

Оболонь

После летней смены тренера «пивовары» постепенно набирают форму под руководством Александра Антоненко. Команда сохранила крепкую оборону и добавила в атаке благодаря индивидуальным действиям Сергея Суханова, который неоднократно отмечался дальними ударами.

После четырех туров Оболонь имеет 7 очков: победы над Александрией и Рухом, а также ничья с Металлистом 1925. Перед паузой киевляне уступили Кривбассу (1:2). Несмотря на это, «зеленые» производят впечатление команды, которая может стабильно бороться за место в середине таблицы.

Ориентировочный состав: Федоровский, Шевченко, Дубко, Курко, Семенов, Суханов, Черненко, Чех, Слободян, Устименко, Нестеренко.

Динамо

Подопечные Александра Шовковского уверенно идут на первом месте, имея максимальные 12 очков. Старт чемпионата удался: минимальная победа над Вересом, а также уверенные победы над Рухом (5:1), Эпицентром (4:1) и Полесьем (4:1).

Киевляне активно пополнили состав в летнее межсезонье, подписав сразу нескольких новичков, среди которых Шола Огундана и Владислав Бленуца. Также к тренерскому штабу присоединился Артем Яшкин. Есть кадровые потери: травму получил опорный полузащитник Михайленко.

Ориентировочный состав: Нещерет, Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Яцик, Буяльский, Ярмоленко, Герреро, Кабаев.

Прогноз на матч

Личные встречи и статистика

В новой истории команды встречались 7 раз: 4 в рамках УПЛ и 3 в Кубке Украины. Преимущество на стороне Динамо, которое одержало 6 побед. Оболонь обыграла киевлян лишь один раз – в сентябре 2023 года (1:0).

Победы: Оболонь – 1, Динамо – 6

Забитые мячи: 4 – 21

Наибольшие счета: 1:0 и 0:5

Турнирное положение

Динамо – 1 место, 12 очков из 12 возможных

Оболонь – 7 очков после 4 туров

