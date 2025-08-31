Украинский полузащитник Георгий Судаков завершил переход из донецкого Шахтера в португальскую Бенфику.

В своем первом интервью как игрок лиссабонского клуба 22-летний футболист поделился впечатлениями от атмосферы и поддержки фанатов Бенфики.

«Хочу сказать, что болельщики невероятные, я почувствовал это в последние дни в своем Instagram и Twitter. Это было невероятно. Большое спасибо, я это очень ценю.

Хочу поблагодарить, потому что уже почувствовал поддержку этих фантастических болельщиков. Хочу расти вместе с болельщиками и этой великой командой», — заявил Судаков для клубной пресс-службы.