Судаков: «Болельщики Бенфики невероятные»
Украинский полузащитник поблагодарил фанатов «орлов» за поддержку
около 2 часов назад
Украинский полузащитник Георгий Судаков завершил переход из донецкого Шахтера в португальскую Бенфику.
В своем первом интервью как игрок лиссабонского клуба 22-летний футболист поделился впечатлениями от атмосферы и поддержки фанатов Бенфики.
«Хочу сказать, что болельщики невероятные, я почувствовал это в последние дни в своем Instagram и Twitter. Это было невероятно. Большое спасибо, я это очень ценю.
Хочу поблагодарить, потому что уже почувствовал поддержку этих фантастических болельщиков. Хочу расти вместе с болельщиками и этой великой командой», — заявил Судаков для клубной пресс-службы.
За время своей карьеры в Шахтере Судаков сыграл 148 матчей, в которых отметился 35 забитыми мячами и 26 ассистами. Вместе с донецким клубом полузащитник выиграл пять трофеев: дважды становился чемпионом Украины (2023, 2024), дважды поднимал над головой Кубок страны (2024, 2025), а также завоевал Суперкубок Украины в 2021 году.