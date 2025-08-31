Трансфер Судакова один из самых дорогих в истории украинского футбола
Экс-полузащитник Шахтера занимает шестую позицию
около 2 часов назад
Георгий Судаков/фото: Бенфика
Георгий Судаков официально пополнил ряды португальской Бенфики. По данным СМИ, Шахтер получил за своего полузащитника около 27 миллионов евро.
Это соглашение вошло в топ-10 самых дорогих трансферов в истории украинского футбола.
Напомним, абсолютным рекордсменом остается Михаил Мудрик, который в сезоне 2022/23 перебрался из Шахтера в лондонский Челси за 70 миллионов евро.
Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов
- 70.00 млн евро – Михаил Мудрик (2022/23, из Шахтера в Челси)
- 63.00 млн евро – Илья Забарный (2025/26, из Борнмута в ПСЖ)
- 43.88 млн евро – Андрей Шевченко (2006/07, из Милана в Челси)
- 35.00 млн евро – Александр Зинченко (2022/23, из Манчестер Сити в Арсенал)
- 30.50 млн евро – Артем Довбик (2024/25, из Жироны в Рому)
- 27.00 млн евро – Георгий Судаков (2025/26, из Шахтера в Бенфику)
- 25.00 млн евро – Дмитрий Чигринский (2009/10, из Шахтера в Барселону)
- 25.00 млн евро – Андрей Ярмоленко (2017/18, из Динамо в Боруссию Дортмунд)
- 23.91 млн евро – Андрей Шевченко (1999/00, из Динамо в Милан)
- 23.50 млн евро – Виталий Миколенко (2021/22, из Динамо в Эвертон)