Украинский полузащитник Георгий Судаков может впервые выйти в стартовом составе лиссабонской Бенфики, сообщает Record.

По данным источника, наставник португальского клуба Бруну Лаже всерьез рассматривает вариант включить 23-летнего хавбека в основу на матч Лиги чемпионов против Карабаха, который состоится во вторник, 16 сентября.

Напомним, Судаков перебрался в Бенфику из донецкого Шахтёра на правах аренды с обязательным выкупом. Общая сумма сделки для португальцев составит 27 миллионов евро.

Ранее Судаков прокомментировал свой дебют за Бенфику.