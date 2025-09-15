Судаков сыграет в стартовом составе Бенфики в Лиге чемпионов против Карабаха
Бруну Лаже готов довериться украинцу
около 2 часов назад
Георгий Судаков/фото: Бенфика
Украинский полузащитник Георгий Судаков может впервые выйти в стартовом составе лиссабонской Бенфики, сообщает Record.
По данным источника, наставник португальского клуба Бруну Лаже всерьез рассматривает вариант включить 23-летнего хавбека в основу на матч Лиги чемпионов против Карабаха, который состоится во вторник, 16 сентября.
Напомним, Судаков перебрался в Бенфику из донецкого Шахтёра на правах аренды с обязательным выкупом. Общая сумма сделки для португальцев составит 27 миллионов евро.
