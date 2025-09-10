Сергей Стаднюк

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков в эфире MEGOGO высказался по поводу ничьей в матче второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана (1:1).

Сложно сказать, что произошло. В принципе, было достаточно моментов, выигрывали 1:0. Одна контратака, подача, игра рукой, пенальти. Не повезло в таких моментах. Судья назначил пенальти. Не успели забить второй мяч. Я не знаю, что сказать. Очень сложно сейчас анализировать эту игру. В принципе, контролировали, создавали моменты, но не смогли забить больше. Поле было очень тяжелое, плохое, но поле для всех одинаковое. Поэтому нет смысла об этом уже говорить. Сборная Азербайджана — хорошая, дисциплинированная команда в защите. Было несколько квалифицированных футболистов, которые могли создать какие-то моменты. Но так ничего особенного в этой команде не увидели. Что касается попадания российского БПЛА в мой дом, конечно, психологически тяжело, волнуешься и переживаешь за семью. Сейчас жена с ребенком переехали к родителям. Я думаю, вы видели на фотографиях — там попало на 15-й этаж. В тот момент вся семья была на девятом этаже. На территории комплекса тоже всё в обломках, много машин повреждено. Постоянно осыпаются окна, вылетели окна во многих квартирах. Моя семья там не была, поэтому сейчас не знаю. Георгий Судаков

Напомним, в другом матче группы D сборная Франции одержала волевую победу над Исландией (2:1). Таким образом, «Ле бльо» уже на пять очков оторвались от «сине-желтых» в борьбе за прямую путевку на чемпионат мира-2026. Подопечные Реброва на два балла отстают от исландцев в споре за путевку в плей-офф и на шесть голов по разнице мячей.

Интересно, что после непопадания из группы на Евро-2024 сборная Украины провела десять официальных матчей. В них «сине-желтые» одержали лишь три победы: 1:0 над Грузией, 2:1 над Албанией и 3:1 над Бельгией. Также было четыре поражения и три ничьи.

После игры с Азербайджаном Ребров жаловался на газон и пожелал болельщикам терпения.