Главный тренер Бешикташа Оле Гуннар Сульшер пообщался с журналистами накануне ответного матча против Шахтера во втором раунде квалификации Лиги Европы.

— Мы проанализировали соперника, и да, мы осознаем ответственность. Нам нужно забить два гола. Мы должны показать свою лучшую игру. Мы усердно работали, хорошо тренировались, и можем сказать одно — первая половина матча завершена, настало время сыграть вторую. Первый гол будет для нас очень важным, — отметил Сульшер.

Норвежский специалист подтвердил, что Бешикташ не сможет рассчитывать на пятерых игроков, среди которых — Жедсон Фернандеш, который отправился в Москву для переговоров со Спартаком.

— Все в клубе любят Жедсона, я желаю ему удачи. На прошлой неделе он играл в отличный футбол, хотя знал, что уходит. Мы найдем ему замену. У нас есть Жоау Мариу, есть другие игроки, которые сыграют на новых для себя позициях.

— Мы хорошо поработали на трансферном рынке. Пригласили игроков высокого класса — Оркуна Кекчу, Темми Абрахама. Продолжаем поиск усиления. Я верю, что смогу собрать команду, которая будет бороться за трофеи. У Оркуна незначительная травма, он еще не готов на 100 процентов, но мы взяли его с собой, потому что он важен для нас, — сказал тренер.

Напомним, первый матч Бешикташ проиграл Шахтеру со счетом 2:4. Начало ответного поединка — 31 июля в 21:00.