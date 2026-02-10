Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд английской Премьер-лиги на победу в чемпионате Англии по итогам текущего сезона. Главным претендентом на титул признан лондонский Арсенал, вероятность его чемпионства оценивается в 91,41%.

На втором месте находится Манчестер Сити с показателем 7,09%, а тройку основных претендентов замыкает бирмингемская Астон Вилла — 1,36%.

Сейчас Арсенал возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая Манчестер Сити на шесть очков. На третьей позиции расположена Астон Вилла с 47 очками, четвёртое место занимает Манчестер Юнайтед с 44 баллами.