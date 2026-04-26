Президент киевского Динамо Игорь Суркис поделился впечатлениями от результативной победы над Кривбассом в 25-м туре УПЛ. Несмотря на положительный результат, глава клуба остался недоволен действиями команды в обороне. Слова приводит пресс-служба бело-синих.

Также президент бело-синих отметил, что никогда не вмешивается в работу тренерского штаба во время матчей, так как эмоции могут навредить команде.

Болельщикам такой матч может нравиться, но нужно делать выводы. Динамо не может пропускать пять мячей. Однако эту команду еще будет «лихорадить», потому что в составе играют четыре-пять молодых ребят, наших воспитанников. Им по 19-20 лет, и мы сделали ставку на них. Так что они должны делать выводы. И нам, и болельщикам стоит потерпеть.

Я никогда не звоню в раздевалку — ни в перерыве, ни после матча, когда нет хорошего результата. Потому что на эмоциях можно сделать такие вещи, которые не понравятся ни футболистам, ни тренерам. Я в футболе более 30 лет и понимаю, что нужно делать в той или иной ситуации. Надеюсь, мы не будем больше видеть таких рекордов в будущем. Мне понравится, когда моя команда будет забивать пять-шесть голов, но не пропускать столько.