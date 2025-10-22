Голкипер Динамо U-19 Вячеслав Суркис поделился эмоциями после победы в матче второго раунда пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА против Броммапойкарни (1:0). Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Конечно, впечатления от матча остались хорошие. Это была тяжелая игра с сильным соперником – чемпионом Швеции, такой титул просто так не получают. Красная карточка, которую наш игрок получил уже на 30-й минуте, заставила нас перестроиться. Игорь Владимирович и тренерский штаб подсказали нам, как именно, поэтому удалось сделать это быстро. Повторюсь, получилась действительно нелегкая игра, но я горжусь командой, ребятами, которые отдали все силы ради победы и продолжали играть, не останавливались ни на секунду, как бы тяжело ни было.

В том, что у моих ворот было мало моментов, заслуга всех ребят, потому что я, конечно, подсказываю, но ведь не буду перемещаться и встречать игроков соперника. Это слаженно делали партнеры, и действительно, соперник создал лишь один момент в конце поединка. Я выручил – это моя работа, я должен быть готов, независимо от того, это первая минута матча или последняя. В целом все хорошо сыграли, были серьезно настроены и временами даже не чувствовалось, что мы играли в меньшинстве.

Польские болельщики? Это было немного неожиданно и приятно, ведь в прошлом сезоне мы играли без болельщиков, при пустых трибунах. Сегодня слышал, что они кричали, выкрикивали «Динамо!». Конечно, это позитивные эмоции, ведь даже когда мы играем так далеко от дома, чувствуем поддержку. После игры мы подошли, поблагодарили. Для нас действительно очень важно, что поляки нас поддерживают.