Бывший защитник Шахтера, Днепра, Карпат и сборной Украины Артем Федецкий поделился мыслями по поводу аренды полузащитников «сине-желтых» Александра Зинченко и Георгия Судакова в Бенфика и Ноттингем соответственно.

Вы же видите отношение Артеты к Санче. У него очень мало минут на поле, поэтому ему нужно было что-то менять. А со всеми вариантами, которые у него были – всё упиралось в зарплату игрока. Я знаю, что Саня – хороший игрок, который может много играть, поэтому ему нужно было искать новые варианты. Я уверен, что переход Зинченко в «Ноттингем Форест» будет полезным как для него самого, так и для сборной Украины.

Не упустил ли «Шахтёр» самый удачный момент, чтобы продать Судакова? Знаете, оценить можно во сколько угодно – в 500 миллионов, в миллиард. Также можно сказать, что его нужно было отпустить раньше, в тот же «Наполи», но на всё есть свои причины. Я считаю, что трансфер Судакова в «Бенфику» является довольно хорошим: это классный клуб, там классный чемпионат, и для семьи это хорошее место. Я уверен, что для Георгия этот переход будет позитивным, он там сможет себя показать. А главное – Судаков получит новый вызов, который ему был так нужен, – заявил Федецкий в интервью ua.tribuna.com.