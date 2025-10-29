Главный тренер Чернигова Валерий Черный в эфире УПЛ ТВ подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Украины против Лесного (1:1; 4:3 – пен.).

Мы ожидали сопротивления, потому что знали, насколько качественная команда будет играть против нас. У них есть качественные исполнители. Пока их клуб имел финансирование, они показывали хороший футбол уровня Второй лиги. Мы понимали, что будет трудно, тем более это кубковая игра, и здесь каждый может обыграть любую команду.

Перед игрой с Кривбассом тренировались в пенальти и проиграли, сейчас не тренировались — выиграли. Не только благодаря мастерству тех игроков, которые пробивали пенальти, но и благодаря нашему вратарю Максиму Татаренко мы прошли дальше. Я успокаивал игроков перед серией пенальти, говорил, что нужно сделать это спокойно и не думать о том, что от вас зависит результат матча.

Выход в четвертьфинал Кубка Украины — невероятное достижение для клуба. Мы еще не знаем, как сыграют все остальные команды, но с одной стороны, нам хотелось бы сыграть с грандом украинского футбола, а с другой — теперь у нас есть отличный шанс выйти в полуфинал соревнований, и мы можем сыграть против команды такого же уровня, как мы, из Первой или Второй лиги. Будем ждать жеребьевки.