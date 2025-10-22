Главный тренер Динамо U-19 Игорь Костюк высказался относительно возможности заявить только трех из пяти игроков 2006 года рождения на матч второго раунда пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА против Броммапойкарны (1:0) из-за норм регламента. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Мы не угадывали, а сбалансировали состав. Разговаривали с ребятами 2006 года рождения, которые приехали на этот матч, о том, что двое из них должны с пониманием отнестись к тому, что не будут играть.

Считаю, состав на игру мы выбрали правильно, но если бы играли те футболисты, которые не попали в заявку, они бы тоже максимально отдавались игре вместе с командой. Я видел, как сильно они переживали, сидя на трибуне и подсказывали партнерам. Это и есть коллектив, который одерживает такие тяжелые победы.

Поддержка от польских детей? Конечно, это добавило настроения как команде, так и детям. Вы видели их эмоции, когда ребята к ним подошли. Думаю, для них важно поддерживать Украину, и это взаимно. Такое отношение дорого стоит.