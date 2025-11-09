Ассистент главного тренера Карпат Игорь Ермаков прокомментировал победу в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги против Кривбаса (1:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Очень эмоциональный матч, насыщенный и моментами, и эмоциями. Пытались ли Карпаты играть на удержание? Я считаю, наоборот, игра была полностью под нашим контролем. В той ситуации ребята решили разыгрывать атаки спокойно, так как соперник находился низко.

У нас не было смысла спешить, на тот момент мы выигрывали 1:0. Таким образом мы хотели выманить Кривбасс на себя и потом искать свободное пространство. Еще раз, соперник сел очень низко. Для того чтобы они поднялись и открыли нам пространство в глубине и между линиями, нам нужно было их вытягивать. Для этого мы должны были держать мяч, провоцировать соперника и использовать пространство. Или же вся игра превратилась бы в «подача, борьба, подбор, удар».

Я хочу, чтобы вы понимали, что ребята очень плодотворно работают. Не буду сравнивать с другими командами, но у нас были игры, когда соперник садился низко и мы выполняли много навесов, подборов, ударов. Раньше моменты создавались не так, как сегодня. Я считаю, что это шаг вперед.

Кадровая ситуация? Это жизнь и так происходит, когда мы рассчитываем на одно, а потом получается другое. Так же никто не рассчитывал, что Алексей Сыч будет так долго восстанавливаться. Мы думали меньше, но так вышло. Опять же, каждый день мы над этим работаем, и это их ответственность.

Вы понимаете, что каждый человек, который носит на груди эмблему Карпат, четко понимает, что он здесь делает. Каждый день, выходя на футбольное поле или находясь в нашей среде, не дает себе никаких поблажек в том смысле, что что-то случится, а я не готов. Они готовы и готовятся к этому. И наоборот, часто расстраиваются, что не выходят на поле. Сегодня Володя Адамюк говорил, что хотел выйти на футбольное поле и ждал этого. Но я ответил, что все позиции в атаке заняты.