Тренер, который победил Шахтер, потерял свою должность
Легия официально уволила Эдварда Йорданеску
41 минуту назад
Пресс-служба Легии сообщила, что 47-летний румынский тренер Эдвард Йорденеску с 31 октября прекратил исполнять обязанности главного наставника варшавского клуба. Решение принято по итогам внутренних консультаций и анализа выступлений команды.
Спортивный директор Легии Михал Жевляков объяснил, что после встречи с Йорденеску стороны пришли к общему согласию завершить сотрудничество.
Мы встретились с тренером Йорденеску и совместно решили завершить сотрудничество. После анализа результатов мы пришли к выводу, что в текущей ситуации необходимы изменения, которые позволят команде полностью реализовать свой потенциал и достичь поставленных целей.
Йорденеску возглавил Легию в июне 2025 года. За этот период команда завоевала Суперкубок Польши и пробилась в Лигу конференций. Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов в карьере. Стоит отметить, что 23 октября Легия обыграла донецкий Шахтер в матче второго тура общего этапа Лиги конференций (2:1).
До момента представления нового главного тренера обязанности наставника будет исполнять действующий ассистент Иньяки Астиц.