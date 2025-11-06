Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер резко высказался о насыщенном декабрьском графике своей команды. За девять дней лондонцам предстоит провести сразу четыре матча в разных турнирах — АПЛ, Кубке английской лиги и Лиге конференций.

В декабре Кристал Пэлас сыграет: 14 декабря против Манчестер Сити (Англия) в АПЛ, 18 декабря против КуПС (Финляндия) в Лиге конференций, 21 декабря против Лидса (Англия) в чемпионате Англии и 23 декабря против Арсенала (Англия) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

— Речь идет не о благополучии игроков. Никто не пытается найти лучшее решение. Каждый думает только о деньгах. Это решение УЕФА. Было понятно, что перед Рождеством состоится матч Лиги конференций. На 99 процентов было известно, что там будет играть английский клуб. Так зачем назначать еще и кубковую встречу на эти дни? Я просто этого не понимаю, — передает слова Гласнера Standart.

Напомним, сегодня, 6 ноября, Кристал Пэлас дома сыграет с АЗ Алкмаар в Лиге конференций. Начало встречи в 22:00.