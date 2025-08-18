Главный тренер Кудривки Василий Баранов подвел итоги матча 3 тура УПЛ против СК Полтава (3:1). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Во-первых, я хотел бы поблагодарить наших болельщиков за то, что нас поддерживали, за это им большая благодарность. Мы слышали эту поддержку, всегда приятно, когда много болельщиков, они тебя поддерживают и гонят вперед, в атаку. Что касается подготовки, то конечно мы понимали, что они нас знают, мы их знаем, в какой футбол две команды играют.

Что касается того, что получилось и не получилось, то мы настраивали ребят на первые минуты, на то, что будет агрессивная игра от команды Полтавы и на то, что нужно агрессивно начать, мы сразу заработали пенальти, реализовали его. Следующие 15-20 минут нужно было играть спокойнее, мы играли вертикально, старались доставлять мяч в зоны, где есть свободное пространство у Полтавы за спиной, на это указывали, и ребята старались туда доставлять мяч, мы теряли вторые мячи, нужно было играть спокойнее.

Второй тайм очень хорошо, быстрый гол, пенальти заработали, это помогло, уверенности добавило, но я в перерыве тоже говорил о том, что счет 2:0 - самый сложный. Если мы пропустим, это будет паника. Выдержали, забили гол, были еще шансы. Команда соперника играла до конца и нам надо более уверенно играть в концовках, доигрывать на ноль в обороне, - сказал Баранов.

