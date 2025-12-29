Тренер Малиновского оценил шансы Дженоа на очки против Ромы
При отсутствии Довбика
около 1 часа назад
Главный тренер Ромы Даниэле Де Росси поделился ожиданиями от заключительного матча 17 тура Серии А против Дженоа. Его слова приводит TuttomercatoWEB.
Ранее мы писали, что Довбик пропустит последний матч Ромы в 2025 году.
Матч против Ромы будет особенным. Я всегда хотел, чтобы Рома побеждала, каждый день своей жизни. Самое смешное, что мне придется работать неделю, чтобы они проиграли, - признался тренер Дженоа.
Как игрок Де Росси 17 лет защищал цвета Ромы, а с января по сентябрь 2024 года тренировал команду своей жизни.
29 декабря Де Росси впервые в тренерской карьере будет противостоять Роме во главе Дженоа. Команды Артема Довбика и Руслана Малиновского будут закрывать календарный 2025 год.
Де Росси откровенно рассказал, что стояло за скандальным увольнением в Роме.
