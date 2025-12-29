Главный тренер Ромы Даниэле Де Росси поделился ожиданиями от заключительного матча 17 тура Серии А против Дженоа. Его слова приводит TuttomercatoWEB.

Ранее мы писали, что Довбик пропустит последний матч Ромы в 2025 году.

Матч против Ромы будет особенным. Я всегда хотел, чтобы Рома побеждала, каждый день своей жизни. Самое смешное, что мне придется работать неделю, чтобы они проиграли, - признался тренер Дженоа.

Как игрок Де Росси 17 лет защищал цвета Ромы, а с января по сентябрь 2024 года тренировал команду своей жизни.

29 декабря Де Росси впервые в тренерской карьере будет противостоять Роме во главе Дженоа. Команды Артема Довбика и Руслана Малиновского будут закрывать календарный 2025 год.

