Тренер Пафоса – о 3:0 с Динамо: «Нам немного повезло»
Кипрский клуб разгромил чемпиона Украины по сумме двух матчей квалификации Лиги чемпионов
29 минут назад
Главный тренер Пафоса Хуан Карлос Карседо подвел итоги ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против киевского Динамо (2:0; 3:0 – общ.). Слова специалиста передает Dynamo.kiev.ua со ссылкой на кипрские СМИ.
Нам немного повезло с быстрым голом, он придал нам уверенности в достижении нашей цели. В целом, у нас был план на этот матч, и мы старались реализовать его на поле. Мы знали, как играть против этого соперника. Мы стремились не подпускать Динамо к нашим воротам, и нам это удалось. В целом, мы не позволили Динамо играть в свой футбол, оказывая сильное давление на соперника.
При этом мы очень хорошо действовали в атаке, создавали моменты и забили два гола. А еще мы не пропустили, причем, в третьем матче подряд, и это также сегодня было нашей целью.
Когда я пришел в этот клуб, у нас, безусловно, были определенные амбиции и цели, но то, чего мы достигли, невероятно. Однако мы должны сохранять скромность и сосредоточенность, чтобы добиться еще большего, это нам по силам. Мы не должны воспринимать нынешние успехи как должное. Мы хотим продолжать радовать болельщиков. Все наши игроки работают слаженно, практично и скромно, чтобы продолжать путь. У нас будет правильный план к следующему сопернику в Лиге чемпионов.
После матча главный тренер Динамо Александр Шовковский открыто заявил, что игроки киевлян заметно уступают индивидуально соперникам и команда нуждается в усилении.