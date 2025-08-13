Главный тренер Пафоса Хуан Карлос Карседо подвел итоги ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против киевского Динамо (2:0; 3:0 – общ.). Слова специалиста передает Dynamo.kiev.ua со ссылкой на кипрские СМИ.

Нам немного повезло с быстрым голом, он придал нам уверенности в достижении нашей цели. В целом, у нас был план на этот матч, и мы старались реализовать его на поле. Мы знали, как играть против этого соперника. Мы стремились не подпускать Динамо к нашим воротам, и нам это удалось. В целом, мы не позволили Динамо играть в свой футбол, оказывая сильное давление на соперника.

При этом мы очень хорошо действовали в атаке, создавали моменты и забили два гола. А еще мы не пропустили, причем, в третьем матче подряд, и это также сегодня было нашей целью.

Когда я пришел в этот клуб, у нас, безусловно, были определенные амбиции и цели, но то, чего мы достигли, невероятно. Однако мы должны сохранять скромность и сосредоточенность, чтобы добиться еще большего, это нам по силам. Мы не должны воспринимать нынешние успехи как должное. Мы хотим продолжать радовать болельщиков. Все наши игроки работают слаженно, практично и скромно, чтобы продолжать путь. У нас будет правильный план к следующему сопернику в Лиге чемпионов.