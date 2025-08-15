Главный тренер Пакша Дьердь Богнар после победы в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против Полесья (2:1), но поражения в общем противостоянии заявил, что арбитры отменили чистый гол команды в первой игре. Слова специалиста передаёт m4sport.

Поздравляю ребят, мы сделали все возможное, чтобы пройти дальше. Мы даже сделали эту борьбу открытой, при счёте 2:0 у нас был огромный момент, и, думаю, решили всё именно такие мелкие нюансы. Возможно, ещё был эпизод с пенальти. Мы могли даже повернуть этот поединок в свою пользу, жаль, что не удалось, но можем с высоко поднятой головой попрощаться с Лигой конференций. Поздравляю команду, она действительно отдала все силы.

Мы можем анализировать ситуацию, нам не засчитали чистый гол в первом матче, были и спорные эпизоды, но это не главное — нужно было решать всё самим. На таком уровне необходимо забивать свои моменты, и тогда был бы и третий гол. Вывод такой: первый матч надо проводить ровно, тогда есть реальный шанс на проход дальше. К сожалению, мы испортили всё именно в первой игре теми тремя пропущенными мячами. Мы сделали всё, в каждом тайме был свой план, командная игра в целом сработала, жаль лишь, что забили только два гола.