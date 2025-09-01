Бывший тренер Оболони Валерий Иващенко в эксклюзивном интервью XSPORT поделился анализом проблем другого киевского клуба, Динамо, в новом сезоне.

Мне очень нравилось Динамо, которое побеждало Рейнджерс, Партизан, неплохо смотрелось с Зальцбургом. Работали на скоростях, хорошо налаженный прессинг. Исчезла динамика, а футбол в плане скорости идет вперед. Какой-то сезон твой план работает идеально и далее нужно искать новые решения. Все научились играть дисциплинированно, хорошо тактически обучены.

Я бы описал это как психологический надлом, когда все настроены и ждут максимального результата от Динамо. Лига чемпионов ускользнула из рук, нужно время, чтобы это переварить. С Маккаби удалось забить быстрый гол, было достаточно времени перевернуть все в свою пользу, но, к сожалению, не хватает квалификации Шапаренко, непонятно чем занимался.

Все говорит о том, что внутри коллектива есть разногласия. Класс можно побить порядком и дисциплиной, но этого в Динамо мы не видим. Заточенные под еврокубки команды усиливаются. Мы видим, что киевляне не хотят или не могут достать из кармана деньги, чтобы привести качественного игрока.

С другой стороны, свои игроки не ценят того, что выступления за Динамо могут послужить трамплином, но они понимают, что из-за войны некем заменить на рынке, хотя тот же Шахтер переплачивает и приводит молодых бразильцев. Раньше люди дорожили брендом и привилегией играть за такую команду.

Конфликт Шовковского и Ярмоленко? Европейская практика показывает, что спортивные директора покидают пост вместе с главным тренером. Это две ключевые фигуры в построении спортивного проекта, которые несут одинаковую ответственность. У нас почему-то тренеров увольняют, а менеджмент продолжает функционировать. Мы не знаем, как построена система личных взаимоотношений между братьями Суркисами, Шовковским и Ярмоленко, чтобы владельцам не пришлось в какой-то момент делать выбор между кем-то одним с оглядкой на все регалии и вклад в историю клуба.

Что касается Кендзьорека, новый взгляд всегда в плюс, особенно когда ты работаешь длительный период. Для команд, которые индивидуально не могут конкурировать с сильным оппонентом, любой аут и угловой могут стать дополнительной опцией. Есть тренеры, которые буквально сидят на теме стандартов, и это приносит свои дивиденды. Было видно, что Герреро в моменте с голом Маккаби Т-А не случайно там оказался.