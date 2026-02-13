Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги наций-2026/2027.

По итогам церемонии в Брюсселе команда Северной Ирландии попала в группу B2, где сыграет против Украины, Венгрии и Грузии.

На этом уровне легких матчей не бывает, и мы полностью понимаем серьезность вызова, который нас ожидает.

Мы недавно встречались с Украиной, но не побеждали ее с 2016 года. Это сильная, технически одаренная команда с опытом участия в крупных турнирах. Мы знаем, что нам придется приложить максимум усилий в двух матчах против украинцев.

Грузия, возможно, для многих менее известна, но это не делает ее менее опасной. Она значительно прогрессировала за последние несколько лет. Мы тщательно проанализируем их и подойдем к этим поединкам с максимальной концентрацией и уважением.

Венгрия вызывает воспоминания о Евро-2016. С тех пор команда продолжает развиваться. Это хорошо организованный, физически подготовленный коллектив с качественными игроками и мощной поддержкой болельщиков.

В целом это интересная группа. Лига наций является для нас очень конкурентоспособным и ценным турниром, — отметил О’Нил, слова которого приводит официальный сайт Ирландской футбольной ассоциации.