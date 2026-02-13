Сабо: «Украина может победить всех соперников в группе»
Экс-тренер сборной оценил результаты жеребьевки Лиги наций
около 3 часов назад
Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением по итогам жеребьёвки Лиги наций сезона 2026/27, которая состоялась в Брюсселе.
Все эти сборные Украина может победить. С грузинами мы встречались в предыдущем розыгрыше Лиги наций, победили их на формально домашнем поле 1:0 и на выезде должны были брать три очка. Что касается Северной Ирландии, то это откровенный аутсайдер квартета. Вместе с Венгрией будет настоящая заруба. У нас не ладится с Венгрией в политической плоскости. Орбан слишком много говорит. Про Закарпатье что-то там заявляет. Марионетка Путина, — отметил Сабо в комментарии Украинскому футболу.
Групповой этап Лиги наций стартует осенью 2026 года и продлится с 24 сентября по 17 ноября. Матчи плей-офф запланированы на март и июнь 2027 года.
