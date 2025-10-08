Сергей Стаднюк

Завершились матчи среды, 8 октября, в 12-м туре украинской Второй лиги.

Ужгород на своем поле разгромил Реал Фарму. Хозяева открыли счет уже на 16-й минуте благодаря точному удару Эмере, а в конце встречи закрепили преимущество: Ильчук удвоил счет, а через несколько минут Вишневский установил окончательные 3:0.

В поединке Атлета с Лесным зрители увидели пять забитых мячей и напряженную борьбу до финального свистка. Перед матчем команда Дениса Гармаша и Сергея Рыбалки потеряла главного тренера Александра Рябоконя. Также стало известно о финансовых проблемах клуба.

Гости лишь одним голом Калинина ответили на дубль Шишкина. А Пресич увеличил преимущество андердога до двух мячей. Солдат под конец встречи также забил, но оформил лишь гол престижа – 3:2.

Куликов и Вильховцы долго не могли сломать оборону друг друга, и судьбу матча решил единственный точный удар Коса на 77-й минуте. Благодаря этому голу хозяева одержали минимальную, но важную победу 1:0.

Лесное потерпело второе поражение подряд и начало свое падение с лидеров таблицы. Турнирная ситуация в группе А выглядит следующим образом:

В Группе Б Тростянец и Горняк-Спорт подарили зрителям результативный первый тайм. Уже к 14-й минуте хозяева вели 2:0 после точных ударов Чеглова и Замуренко, но Златтьев быстро сократил отставание. Ближе к концу 45-минутки Хуссин реализовал пенальти. После перерыва Васильченко снова заставил понервничать трибуны. Но не более – 3:2 в пользу Тростянца.

Диназ дома не смог противостоять дублю Александрии, уступив с разгромным счетом 0:4. Это был дебютный матч Владимира Шарана на посту главного тренера гостей.

«Горожане» открыли счет усилиями Амарала на 23-й минуте, а вскоре Власюк удвоил преимущество. После перерыва бразилец оформил дубль. Точку в игре поставил Хмеловский на 88-й минуте.

Черноморец-2 одержал убедительную домашнюю победу над Рэбелом. Уже на 19-й минуте Козырь открыл счет, а в начале второго тайма Робакидзе удвоил преимущество, обеспечив хозяевам спокойную концовку и победу 2:0.

Тростянец вышел в лидеры группы Б.

Вторая лига, 12-й тур

Группа А

Ужгород – Реал Фарма 3:0

Голы: Эмере, 16, Ильчук, 81, Вишневский, 84

Атлет – Лесное 3:2

Голы: Шишкин, 32, 50, Пресич, 74 – Калинин, 39, Солдат, 88

Куликов – Вильховцы 1:0

Гол: Кос, 77

Группа Б

Тростянец – Горняк-Спорт 3:2

Голы: Чеглов, 11, Замуренко, 14, Хуссин, 36 (пен.) – Златьев, 21, Васильченко, 50

Диназ – Александрия-2 0:4

Голы: Амарал, 23, 73, Власюк, 28, Хмеловский, 88

Черноморец-2 – Ребел 2:0

Голы: Козырь, 19, Робакидзе, 55