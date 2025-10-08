Тростянец снова лидер чемпионата Украины, обескровленный клуб Рыбалки и Гармаша начал падение. Видео
Результаты игрового дня среды во Второй лиге
около 1 часа назад
Завершились матчи среды, 8 октября, в 12-м туре украинской Второй лиги.
Ужгород на своем поле разгромил Реал Фарму. Хозяева открыли счет уже на 16-й минуте благодаря точному удару Эмере, а в конце встречи закрепили преимущество: Ильчук удвоил счет, а через несколько минут Вишневский установил окончательные 3:0.
В поединке Атлета с Лесным зрители увидели пять забитых мячей и напряженную борьбу до финального свистка. Перед матчем команда Дениса Гармаша и Сергея Рыбалки потеряла главного тренера Александра Рябоконя. Также стало известно о финансовых проблемах клуба.
Гости лишь одним голом Калинина ответили на дубль Шишкина. А Пресич увеличил преимущество андердога до двух мячей. Солдат под конец встречи также забил, но оформил лишь гол престижа – 3:2.
Куликов и Вильховцы долго не могли сломать оборону друг друга, и судьбу матча решил единственный точный удар Коса на 77-й минуте. Благодаря этому голу хозяева одержали минимальную, но важную победу 1:0.
Лесное потерпело второе поражение подряд и начало свое падение с лидеров таблицы. Турнирная ситуация в группе А выглядит следующим образом:
В Группе Б Тростянец и Горняк-Спорт подарили зрителям результативный первый тайм. Уже к 14-й минуте хозяева вели 2:0 после точных ударов Чеглова и Замуренко, но Златтьев быстро сократил отставание. Ближе к концу 45-минутки Хуссин реализовал пенальти. После перерыва Васильченко снова заставил понервничать трибуны. Но не более – 3:2 в пользу Тростянца.
Диназ дома не смог противостоять дублю Александрии, уступив с разгромным счетом 0:4. Это был дебютный матч Владимира Шарана на посту главного тренера гостей.
«Горожане» открыли счет усилиями Амарала на 23-й минуте, а вскоре Власюк удвоил преимущество. После перерыва бразилец оформил дубль. Точку в игре поставил Хмеловский на 88-й минуте.
Черноморец-2 одержал убедительную домашнюю победу над Рэбелом. Уже на 19-й минуте Козырь открыл счет, а в начале второго тайма Робакидзе удвоил преимущество, обеспечив хозяевам спокойную концовку и победу 2:0.
Тростянец вышел в лидеры группы Б.
Вторая лига, 12-й тур
Группа А
Ужгород – Реал Фарма 3:0
Голы: Эмере, 16, Ильчук, 81, Вишневский, 84
Атлет – Лесное 3:2
Голы: Шишкин, 32, 50, Пресич, 74 – Калинин, 39, Солдат, 88
Куликов – Вильховцы 1:0
Гол: Кос, 77
Группа Б
Тростянец – Горняк-Спорт 3:2
Голы: Чеглов, 11, Замуренко, 14, Хуссин, 36 (пен.) – Златьев, 21, Васильченко, 50
Диназ – Александрия-2 0:4
Голы: Амарал, 23, 73, Власюк, 28, Хмеловский, 88
Черноморец-2 – Ребел 2:0
Голы: Козырь, 19, Робакидзе, 55
