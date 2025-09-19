Кто на самом деле управляет Динамо? Кравец приоткрыл завесу
Финальное слово в киевском клубе не за Игорем Суркисом?
12 минут назад
Бывший нападающий и советник президента Динамо Артем Кравец сообщил, что вместе с президентом киевлян Игорем Суркисом клубом руководит его брат, Григорий Суркис.
Понятно, что последнее слово за владельцем, президентом. В Динамо говорят не «президент», а «президенты»? Наверное, владельцы. Так можно сказать.
Сложно сказать, кто главный, но здесь наверняка есть правда в том смысле, что владельцев двое. Возможно, есть даже проблема в том, что иногда они не могут договориться между собой в каких-то вопросах. Это как-то не очень. Бывали такие моменты.
Все слишком переживают, а, возможно, они так и есть, какими-то подводными камнями и закулисными играми. Бывали моменты, когда мне говорили, что там я так думаю, а там не совпадают мнения. Но это могло быть просто шоу для меня. Я тоже этому не удивлюсь.
Напомним, 11 сентября, Кравец опубликовал пост на Facebook после ухода из Динамо. В нем бывший сотрудник заявил о системной коррупции в клубе и в целом о проблемах украинского футбола.
19 сентября экс-футболист сборной Украины дал интервью блогеру Игорю Бурбасу. Там Кравец назвал причины, по которым решил вынести на публику свои мысли о ситуации в клубе.
Также бывший селекционер Динамо раскрыл подробности скандальной ситуации с защитником Брайаном Себальосом. По его словам, дело дошло до вымогательства денег.
