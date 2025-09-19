Бывший нападающий и советник президента Динамо Артем Кравец сообщил, что вместе с президентом киевлян Игорем Суркисом клубом руководит его брат, Григорий Суркис.

Понятно, что последнее слово за владельцем, президентом. В Динамо говорят не «президент», а «президенты»? Наверное, владельцы. Так можно сказать.

Сложно сказать, кто главный, но здесь наверняка есть правда в том смысле, что владельцев двое. Возможно, есть даже проблема в том, что иногда они не могут договориться между собой в каких-то вопросах. Это как-то не очень. Бывали такие моменты.

Все слишком переживают, а, возможно, они так и есть, какими-то подводными камнями и закулисными играми. Бывали моменты, когда мне говорили, что там я так думаю, а там не совпадают мнения. Но это могло быть просто шоу для меня. Я тоже этому не удивлюсь.