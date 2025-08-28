Полузащитник Шахтера Марлон Гомес перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги конференций против Серветта рассказал, как прошла его адаптация к требованиям главного тренера Арды Турана. Также бразилец высказался о эпидемии травм в команде в начале сезона.

Это была очень быстрая адаптация. Мы очень похожи с ним ментально. Он также драйвовый, взрывной, импульсивный. Это, безусловно, подкупает и вайб передается всей команде. Как по мне, другие игроки так же быстро адаптировались к его требованиям и стилю игры.

Конечно, нам еще есть что улучшать и совершенствовать как в отношении командного взаимодействия, так и каких-то индивидуально принятых решений на футбольном поле. Но тот ментальный подход, подход в плане тактической и физической подготовки, стиль игры, который он проповедует, безусловно, нам всем импонирует.

Пушич и Туран? Конечно, каждый тренер вносит какие-то изменения. У него есть свое видение и стиль, которые он пропагандирует и пытается нам передавать. Можно так же долго рассказывать о вещах, которые были между ними похожи. Таких эпизодов немало и есть базовые вещи, в которых они отличаются.

Но в целом, как я подчеркнул ранее, адаптация прошла быстро, моя – так точно. С новым тренером я не почувствовал каких-то глубоких проблем или трудностей на момент перехода от одного формата тренировок к другому.

Что касается 12 травм в начале сезона, какого-то конкретного разговора мы с ребятами не поднимали. Конечно, футбольная профессия требует много от нашего тела. Больше, чем от среднестатистического человека. Как по мне, вполне нормальный процесс, что иногда можно травмироваться при любых обстоятельствах.

Усложненный календарь этого периода дает о себе знать. Я, будучи верующим, веря в бога, могу сказать, что лелею надежду, что каждые подобные изменения несут в себе, как бы это ни странно звучало, какой-то смысл, и все, что ни делается, делается к лучшему. Надеюсь, что после своих травм, будь то Лассина Траоре, будь то Кевин, будь то Эгиналдо, или кто-либо из других игроков, которые получили повреждения, сумеют вернуться сильнее и принести новую энергию, новый голод в команде к достижениям и победам, – сказал Марлон в интервью ua.tribuna.com.