Полузащитник Кривбаса Егор Твердохлеб мог перейти в Эюпспор. Турецкий клуб, за который выступает украинский полузащитник Тарас Степаненко. Об этом сообщил футбольный комментатор и журналист Владимир Зверов.

Английские журналисты пишут, что Лестер и Норвич интересуются Твердохлебом. Это абсолютно серьёзная история из того, что я узнал.

Что касается Аугсбурга – не знаю, но в Англии есть люди, которые работают по Чемпионшипу, и действительно есть заинтересованность этих команд в таком футболисте, как Егор Твердохлеб. Что касается Еюпспора – команды, которую тренировал Арда Туран и за которую выступает Тарас Степаненко, – это действительно правда. Я слышал, что некоторое время назад Еюпспор предлагал за Твердохлеба серьёзную сумму – что-то около 700 тысяч плюс проценты с перепродажи.