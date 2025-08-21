Туран не видит проблемы в своей дисквалификации на матч с Серветтом
Тренер Шахтера доверяет своему штабу перед еврокубковым матчем
около 1 часа назад
Главный тренер Шахтера Арда Туран перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Серветта высказался о своей дисквалификации на игру. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Я считаю, у нас отличный тренерский штаб: Керем Яваш, Синан Сарыкурт и Карло Николини будут на скамейке завтра. Также на стадионе присутствуют Радеон, Алекс и Мерт Сомай будет с ними со своим компьютером. Я верю, что в нашем штабе есть необходимый опыт и ресурсы. Иногда в таких ситуациях определенные жертвы работают очень хорошо. Что касается судьи и дисквалификаций, то разговор об этом может негативно повлиять на наш прогресс. Но должен сказать, что в обоих поединках с «Панатинаикосом» судья влиял на счет и на стиль игры. Моя реакция может быть неправильной, но я должен защищать своих футболистов.
Что касается завтрашней игры: я верю, что у нас хороший тренерский штаб, чтобы отреагировать на эту ситуацию. Мне очень нравилось играть под дождем, когда я был футболистом. Думаю, если он не слишком сильный, то делает футбол еще более захватывающим. Уверен, наши игроки готовы выступать при любых условиях.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги конференций и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже сегодня, 21 августа, на странице события Шахтер – Серветт на Xsport. Начало – в 21:00.
Материалы по теме
Маккаби – Динамо. Где смотреть трансляцию первого матча квалификации Лиги Европы
около 11 часов назад