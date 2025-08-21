Главный тренер Шахтера Арда Туран перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Серветта высказался о своей дисквалификации на игру. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Я считаю, у нас отличный тренерский штаб: Керем Яваш, Синан Сарыкурт и Карло Николини будут на скамейке завтра. Также на стадионе присутствуют Радеон, Алекс и Мерт Сомай будет с ними со своим компьютером. Я верю, что в нашем штабе есть необходимый опыт и ресурсы. Иногда в таких ситуациях определенные жертвы работают очень хорошо. Что касается судьи и дисквалификаций, то разговор об этом может негативно повлиять на наш прогресс. Но должен сказать, что в обоих поединках с «Панатинаикосом» судья влиял на счет и на стиль игры. Моя реакция может быть неправильной, но я должен защищать своих футболистов.

Что касается завтрашней игры: я верю, что у нас хороший тренерский штаб, чтобы отреагировать на эту ситуацию. Мне очень нравилось играть под дождем, когда я был футболистом. Думаю, если он не слишком сильный, то делает футбол еще более захватывающим. Уверен, наши игроки готовы выступать при любых условиях.