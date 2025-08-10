Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал сенсационную ничью в матче второго тура украинской Премьер-лиги против Карпат (3:3). Слова специалиста передает пресс-служба «зелено-белых».

Прежде всего хочу сказать, что матч начался хорошо в нашу пользу. Мы владели мячом, применяли высокий прессинг, который мы исповедуем и которого стараемся придерживаться. Игра, которую мы хотели пропагандировать в центре поля, соответствует нашим стандартам. К сожалению, все пропущенные мячи также выходят из тех стандартов, которые мы пытаемся применять. В целом, сегодня нам не удалось полностью им соответствовать.

Конечно, я не доволен результатом. Так же, как и нашей игрой. Чувствую, что могли сыграть намного лучше. Усталость и насыщенный календарь дают о себе знать, но я здесь не для того, чтобы искать отговорки, а чтобы искать решения. Могу сказать лишь то, что мы будем искать эти решения.

Думаю, что в контексте сегодняшнего противостояния мы не потеряли два очка, а заслужили одно. С учетом хода событий и того, как проходил матч. Сейчас нам важно сконцентрироваться на следующих матчах, на улучшении того, что мы могли бы усовершенствовать.

Хочу поздравить Карпаты, они действительно заслужили эту ничью. За их самоотдачу и то, как они показали себя на футбольном поле. Нам следует быть более лояльными к тем вещам, которые мы хотим исповедовать. Возможно, разнообразить эти опции, которые у нас есть, особенно в последней трети поля. Футбол – простая игра. Рано или поздно она выходит на этап борьбы один против одного, и нам это нужно улучшать. Конечно, сегодня мы расстроены, но не опускаем рук и головы и движемся дальше. Уверен, что мы станем лучше по всем показателям.

Советы Очеретько касательно Карпат? Конечно, что касается тактических знаний, то я всегда открыт для своих игроков и рад к ним прислушиваться. Нет такого эпизода, когда я бы не позволил им высказываться. У меня также есть достойная команда аналитиков, которые анализируют игру от "А" до "Я", поэтому я полностью им доверяю. Мы проверяем каждую игру и каждого соперника. Не всегда удается внедрить как тактически, так и стратегически некоторые вещи из-за нехватки времени. Однако любые подобные вещи я уважаю и всегда открыт к мнениям своих футболистов.

Останавливались после забитых мячей? Прежде всего хочу подчеркнуть, если мы играем таким образом, то не заслуживаем на победу. Потому что большие команды не могут позволить себе пропускать три гола в одном матче. В первую очередь это моя ответственность, потому что я главный тренер. Я должен был выбрать другую стратегию для этого противостояния. Поэтому тот факт, что я не смог с ней подойти конкретно к сегодняшнему матчу, это в первую очередь моя ответственность. Сейчас я должен это исправить, потому что для команды, которая позиционирует себя как большая, недопустимо пропускать три мяча за 90 минут. Мы будем двигаться дальше и будем уважать этот опыт, хотя он очень грустный для нас, но ценный.