Главный тренер Шахтёра Арда Туран перед ответным матчем третьего раунда квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса высказался по поводу длительных поездок на игры еврокубков в условиях войны в Украине. Слова специалиста передаёт пресс-служба клуба.

Конечно, я не могу сказать, что это легко. Тяжело совершать все эти поездки. Именно поэтому мы едем на почти все матчи на два дня раньше, и в день поездки не тренируемся, но стараемся компенсировать это видеоанализом, больше занимаемся теорией. На это мы не можем повлиять. Не прячемся за оправданиями, а стараемся смотреть на светлую, позитивную сторону, ведь у нас есть все средства, все возможности. Как я уже сказал, тренировок меньше, но в такие периоды мы больше работаем с видеоанализом.

По сравнению с периодом игры против «Бешикташа» я ощущаю еще большее восхищение. Мы как команда настроены лучше по сравнению с тем периодом, потому что сейчас мы на другом уровне и осознаем этот уровень. Если мы пройдем этот раунд, то выйдем в плей-офф. Сейчас мы стараемся исправить картину и результаты прошлого сезона. Но мы готовы сделать это завтра.