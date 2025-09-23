Главный тренер Шахтера Арда Туран после матча шестого тура украинской Премьер-лиги против Зари (1:0) рассказал о состоянии защитника Марлона Сантоса и вингера Алиссона Сантаны. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Я очень люблю Марлона как футболиста, полностью доверяю его характеристикам и тому, что он может предложить команде. Что касается непосредственно этого решения, оно лежит в рамках тактики: поскольку сегодня я планировал больше использовать именно проникающие передачи и разрезные пасы именно через полупространства соперника, то в моем тренерском видении для такой роли прекрасно подходил именно Дмитрий Крыссков.

Также один из центральных защитников нашего соперника Джордан поднимается высоко, создавая персональную опеку для своего оппонента, так что это также была часть плана. Что касается игроков, которые сегодня воплощали мой план, то я полностью доволен их выступлением и прогрессом, который они в настоящее время демонстрируют.

Что касается Алиссона, то у него перелом ноги. Его ожидает операция в ближайшее время. И, безусловно, так как опека над игроками в руках нашего медицинского персонала, то я буду ожидать от них деталей, а пока не могу принимать никаких решений без их вердикта, потому что я тоже не хотел бы, чтобы кто-то принимал какие-либо решения вне своей компетенции.