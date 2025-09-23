Главный тренер Шахтера Арда Туран посвятил минимальную победу в матче шестого тура украинской Премьер-лиги против Зари (1:0) президенту Ринату Ахметову. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Прежде всего, хочу подчеркнуть, что сегодняшнюю победу я посвящаю нашему президенту Ринату Ахметову, у которого вчера был день рождения. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить его за все, что он делает для команды – как для основной, так и для женской, команд Академии разных возрастных категорий. Он обеспечивает нас лучшими из возможных условиями для работы, особенно учитывая то, в каких обстоятельствах войны сейчас находится Украина. Поэтому я желаю ему лучших лет жизни в крепком здоровье. Я не могу гарантировать результат в будущих играх, но могу гарантировать, что всегда будем радовать его хорошей игрой в нашем исполнении.

Что касается матча, то я считаю, что сегодня мы сыграли отлично. К сожалению, случаются эпизоды, как в матче с «Металлистом 1925», где мы откатились к тем настройкам, которые были даже вне рамок базовых. Так что мы провели прекрасный анализ вместе с моей командой, и эти знания, полученные из предыдущего неудачного примера, нам удалось интегрировать в сегодняшнюю игру.

И, думаю, мы действительно вернулись к тем принципам, которые исповедуем в игре. Важно понимать в контексте нашего развития, что у нас очень много молодых игроков, которым пока не хватает опыта на тех или иных этапах. Однако я ни в коем случае не хочу, чтобы это воспринималось как какое-то оправдание для нашей работы. Я к этому не склонен. И хочу поблагодарить игроков за их характер, боевой дух, который они продемонстрировали, и за заслуженную, на мой взгляд, победу.

Честно скажу, первое, что явно бросается в глаза в УПЛ, это очень хороший оборонительный блок у всех клубов, представляющих лигу. Действительно могу отметить, что среди представленных 16 команд все очень хорошо могут выстраивать план на игру, особенно в противостоянии с нами. Несмотря на, возможно, где-то определенное проседание личных характеристик футболистов, у всех очень хорошая физическая выносливость, что отражается на поле.

Те стадионы, где мы играли на данный момент, также выделяются прекрасным газоном – пока нет никаких жалоб именно на покрытие на аренах. Возможно, рефери должны быть более вовлечены в игру и более внимательны к тем эпизодам, которые происходят в разных противостояниях.

И касательно непосредственно моего тренерского развития, то я считаю это действительно ценным опытом. Я действительно ощущаю, насколько уже за этот период вырос в своих футбольных познаниях: у меня отличная команда аналитиков, и у нас нет ни одного дня, когда бы мы не проводили какой-либо анализ игры или не погружались в разбор соперника. Поэтому уверен, что таким образом я и тренеры моего штаба можем продолжать расти и совершенствоваться вместе.