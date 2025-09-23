Туран подарил Ахметову на День рождения победу над принципиальным соперником
«Горняки» обыграли луганскую Зарю благодаря голу новичка на последних минутах
40 минут назад
Главный тренер Шахтера Арда Туран посвятил минимальную победу в матче шестого тура украинской Премьер-лиги против Зари (1:0) президенту Ринату Ахметову. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Прежде всего, хочу подчеркнуть, что сегодняшнюю победу я посвящаю нашему президенту Ринату Ахметову, у которого вчера был день рождения. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить его за все, что он делает для команды – как для основной, так и для женской, команд Академии разных возрастных категорий. Он обеспечивает нас лучшими из возможных условиями для работы, особенно учитывая то, в каких обстоятельствах войны сейчас находится Украина. Поэтому я желаю ему лучших лет жизни в крепком здоровье. Я не могу гарантировать результат в будущих играх, но могу гарантировать, что всегда будем радовать его хорошей игрой в нашем исполнении.
Что касается матча, то я считаю, что сегодня мы сыграли отлично. К сожалению, случаются эпизоды, как в матче с «Металлистом 1925», где мы откатились к тем настройкам, которые были даже вне рамок базовых. Так что мы провели прекрасный анализ вместе с моей командой, и эти знания, полученные из предыдущего неудачного примера, нам удалось интегрировать в сегодняшнюю игру.
И, думаю, мы действительно вернулись к тем принципам, которые исповедуем в игре. Важно понимать в контексте нашего развития, что у нас очень много молодых игроков, которым пока не хватает опыта на тех или иных этапах. Однако я ни в коем случае не хочу, чтобы это воспринималось как какое-то оправдание для нашей работы. Я к этому не склонен. И хочу поблагодарить игроков за их характер, боевой дух, который они продемонстрировали, и за заслуженную, на мой взгляд, победу.
Честно скажу, первое, что явно бросается в глаза в УПЛ, это очень хороший оборонительный блок у всех клубов, представляющих лигу. Действительно могу отметить, что среди представленных 16 команд все очень хорошо могут выстраивать план на игру, особенно в противостоянии с нами. Несмотря на, возможно, где-то определенное проседание личных характеристик футболистов, у всех очень хорошая физическая выносливость, что отражается на поле.
Те стадионы, где мы играли на данный момент, также выделяются прекрасным газоном – пока нет никаких жалоб именно на покрытие на аренах. Возможно, рефери должны быть более вовлечены в игру и более внимательны к тем эпизодам, которые происходят в разных противостояниях.
И касательно непосредственно моего тренерского развития, то я считаю это действительно ценным опытом. Я действительно ощущаю, насколько уже за этот период вырос в своих футбольных познаниях: у меня отличная команда аналитиков, и у нас нет ни одного дня, когда бы мы не проводили какой-либо анализ игры или не погружались в разбор соперника. Поэтому уверен, что таким образом я и тренеры моего штаба можем продолжать расти и совершенствоваться вместе.
Напомним, бразильский легионер Шахтера выбыл на длительный срок.