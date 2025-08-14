Главный тренер Шахтера Арда Туран поделился мнением о сложной кадровой ситуации в команде перед ответным матчем третьего раунда квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Мы должны забивать. Больше ничего не нужно. Будем играть по той же тактике. Мы очень хорошо поработали в Афинах. Нелегко обойтись почти без шести футболистов, которые обычно выходят в стартовом составе, в самом сложном матче на данный момент.

Но я говорю с первого дня: я доверяю всем своим игрокам. И я верю, что эти 25–26 футболистов способны пройти любое соревнование до конца.

Могу сказать нашим болельщикам следующее: независимо от счета, они увидят команду, которой могут гордиться. Эта команда никогда не сдастся и приложит все усилия, чтобы победить. Если они хотят увидеть хороший футбол, если хотят радоваться — стоит прийти. И это касается не только фанатов «Шахтера» или украинцев. Это касается всех, кто смотрит футбол. На самом деле это касается каждого в Кракове, ведь футбол прекрасен, когда играют перед зрителями.