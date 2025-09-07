УАФ контактировала с футбольным комментатором и журналистом Виктором Вацко после его сообщения о том, что у Кирилла Мазура, помощника главного тренера сборной Украины U-21 Унаи Мельгосы, проводила обыски СБУ. Об этом сообщил сам медиаресурс.

Унаи Мельгоса как-то отстранен от украинского футбола. У него нет таких связей в украинском футболе, и я считаю проблемой, что он не стремится эти связи наладить – не знаю по каким причинам. Потому что в Мельгоса в Украину вообще не приезжает.

Он здесь не общается и не коммуницирует с людьми футбола, за исключением нескольких приближенных к нему пассивских деятелей, которые, собственно, в значительной степени и формируют его мнение. Поверьте, я общался со всеми тренерами клубов, в которых выступают игроки или кандидаты в молодежную сборную Украины. С Мельгосой нет коммуникации вообще.

Кстати, о пассивских деятелях, которые формируют его мнение. Вы знаете горбиль, который сейчас был недавно? Когда я рассказал о обысках дома у ассистента Мельгосы Кирилла Мазура, мне в УАФ четко дали понять: ты там не путай, неправильно Мазура называть ассистентом Мельгосы.

И сам Мельгоса – так мне сказали – не считает его ассистентом, он считает его прежде всего переводчиком. И что официальная должность Мазура в УАФ – это менеджер по аналитическому обеспечению.

Но, господа в УАФ, у меня вопрос тогда к вам. Как вы относитесь к тому, как он сам себя позиционирует в публичной плоскости, выступая среди своих друзей, однопассовцев? Там же, если кто не знал, со-ведущий также работает на эту структуру просветителя украинского футбола – потихоньку, на мышь, но не бесплатно. Упс.

Даже непосредственно от пассивцев есть утечка информации, но это так, к слову. Transfermarkt дальше смотрим. Ну не сам же по себе Transfermarkt в профайле Кирилла Мазура написал assistant manager? Не сами же они это придумали, правильно?

Знаете, почему такое позиционирование? Я вам объясню. Это для CV. Потому что одно дело, когда ты переводчик в молодежной сборной Украины, а другое дело, где ты работал. «Я был ассистентом главного тренера молодежной сборной Украины». Хорошие понты дороже денег. Время идет – ничего не меняется.