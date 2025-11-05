Сергей Разумовский

В четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов Тоттенхэм на домашнем стадионе разгромил Копенгаген.

Хозяева быстро вышли вперед благодаря голу Джонсона на 19-й минуте. А после перерыва Одобер удвоил преимущество. На 57-й минуте Джонсон получил удаление, но даже в меньшинстве лондонцы довели дело до разгрома: забили ван де Вен и Пальинья.

В конце встречи «шпоры» могли сделать счёт ещё большим. Однако на 92-й минуте Ришарлисон не реализовал пенальти, попав в перекладину.

К вашему вниманию обзор матча.

Тоттенхэм до сих пор не проигрывает в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Команда набрала восемь очков и вошла в зону 1/8 финала. Копенгаген с одним баллом – один из аутсайдеров таблицы.

Лига чемпионов. Общий этап, четвертый тур

Тоттенхэм – Копенгаген 4:0

Голы: Джонсон, 19, Одобер, 51, ван де Вен, 64, Пальинья, 67

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро (Данзо, 73), ван де Вен, Удогий (Спенс, 73), Бентанкур, Сарр, Джонсон, Симонс (Пальинья, 60), Одобер (Скарлетт, 80), Коло Муані (Ришарлисон, 73)

Копенгаген: Котарски, Судзуки, Габриэл (Гарананга, 72), Хацидиакос, Лопес, Ларссон (Дадасон, 46), Лерагер, Клем, Ашури (Роберт, 76), Мукоко (Клаессон, 72), Эльюнусси (Корнелиус, 72)

Предупреждения: Коло Муані (39) – Габриэл (15), Судзуки (62), Лерагер (90+1)

Удаление: Джонсон (57)