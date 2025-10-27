Известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык после разгромной победы Динамо в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против Кривбаса (4:0) выразил убеждение, что главный тренер киевлян Александр Шовковский смог навести порядок внутри команды и улучшить внутренний микроклимат.

Я не хочу атаковать тренерский штаб Шовковского. Но у меня такое впечатление, возможно, где-то ему удалось наладить ситуацию внутри коллектива. И футболисты старшие решили, что они могут взять на себя ответственность за результат.

И у меня складывается такое впечатление иногда, что сейчас футболисты, вот эти старшие, не легионеры, а ветераны... Что они просто будут пытаться делать моду в киевском Динамо. И у них в поединке против Кривбасса это получилось.