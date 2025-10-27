«Мы так же расстроены результатами». Шовковский сделал откровенное заявление в адрес болельщиков
Победой над Кривбассом Динамо прервало серию из шести матчей без побед
12 минут назад
Главный тренер Динамо Александр Шовковский после разгромной победы в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против Кривбаса (4:0) обратился к болельщикам. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Еще раз поздравляю болельщиков с победой. Хочу сказать, что мы так же расстроены результатами, которые у нас были. Мы воспринимаем конструктивную критику, но хейтить команду не надо. Могу сказать от себя, что ребята также переживают, и при подготовке к сегодняшней игре нужно было психологически их восстановить. Мы должны, безусловно, понимать, что мы не можем отделять победы от поражений, и на каждую игру нужно настраиваться с максимальной ответственностью и настроением. Но мы все люди, и у нас бывают свои определенные какие-то моменты.
Поздравляю искренних болельщиков с победой. Сегодня снова была беспокойная ночь для Киева. Если не ошибаюсь, погибли три человека, около 33 получили травмы различной степени, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Нам сейчас очень важно быть вместе, очень важно поддерживать друг друга на фоне этой войны, всех обстоятельств. Всем желаю побед как в малых, так и в больших делах. И, конечно, такой желанной нами всеми Победы.
Ранее стало известно, когда Динамо сыграет против Колоса в областном дерби.