Сергей Разумовский

Вингер сборной Исландии Хакон Харальдссон перед матчем заключительного тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Украины ответил, сделала ли команда выводы после поражения в первой игре между командами (3:5).

Мы хотим выиграть каждый матч. Это не касается того, реванш это или не реванш. Наша задача – выходить на поле и выигрывать каждую игру. Что касается матча против Украины, домашнего для нас, то, конечно, я могу сказать, что мы точно заслуживали большего и не должны были проигрывать этот матч. Что касается игрока – Малиновский, он, вероятно, доставил нам наибольшую опасность в том матче. Гакон Гаральдссон

Следить за всеми перипетиями вокруг матча шестого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже в воскресенье, 16 ноября, на странице события Украина – Исландия на Xsport. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее мнениями о матче поделился главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

