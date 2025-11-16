Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлейгсон поделился ожиданиями от матча заключительного тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Украины. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Все осознают, насколько завтрашняя игра важна для нас и Украины. Для обеих сборных поединок будет решающим, и я надеюсь, что завтра вы увидите поистине драматичную встречу с борьбой все 90 минут. Я очень жду этот матч.

Что касается первого матча с украинцами. Да, мы пропустили пять голов, но могу сказать, что это был один из лучших матчей сборной Исландии. Если проанализировать пропущенные мячи, то такие голы случаются очень редко: невероятно выполненный штрафной, удары из сложных позиций — это моменты, которые реализуют раз на тысячу лет.

Я вижу, что с каждым международным окном мы прибавляем. Я доволен своей командой. Уверен, вы увидите очень серьезный и качественный поединок. И мы также ожидаем, что команды покажут свой максимум.