Украина потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА
Победа Динамо над Карабахом не помогла
УЕФА на своём официальном сайте обновил клубный рейтинг европейских ассоциаций.
Украина опустилась на одну позицию и теперь занимает 23-е место, имея в активе 24.087 балла.
Вчера, 6 августа, Динамо с минимальным счётом 1:0 победило азербайджанский Карабах в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций.
Благодаря этой победе украинский клуб принёс в таблицу коэффициентов УЕФА 0.25 балла. В то же время Украина потеряла одну позицию в рейтинге, так как Хорватия по итогам игровой недели набрала больше очков, одержав три победы своих клубов.
Таблица коэффициентов УЕФА (20-25 места):
20. Шотландия — 25.050 (5/5)
21. Хорватия — 24.531 (3/4)
22. Румыния — 24.500 (2/4)
23. Украина — 24.087 (2/4)
24. Израиль — 22.625 (4/4)
25. Словения — 22.468 (1/4)
Напоминаем, в сезоне-2026/27 Украину представляли четыре клуба в еврокубках: Шахтёр — сыграет в основном этапе Лиги чемпионов, один — в Лиге Европы (Динамо вылетело от ПАОК во втором квалификационном раунде) и два — в Лиге конференций (на стадии второго квалификационного раунда выбыли ЛНЗ и Полесье).
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