Полузащитник Академии Пушкаша Артем Фаворов подтвердил, что принял венгерское гражданство во время войны в Украине и общей мобилизации. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

В направлении диалогов с арбитрами в статусе капитана команды мне еще нужно развиваться. Хотя иногда кажется, что могу обращаться к ним на любом языке, они не всегда могут понять, что я говорю. В таких случаях стараюсь говорить на венгерском, поэтому мне еще больше нужно учиться, чтобы легче находить контакт и с судьями. Но самое главное – это огромная честь носить капитанскую повязку в команде.

Что значит уже год иметь венгерское гражданство? Очень многое. Я невероятно благодарен клубу, ведь здесь получил немало помощи и поддержки от всех – и от партнеров, и от работников клуба. И, конечно, благодарен самой Венгрии. Мы нашли здесь дом, нас приняли, и моя семья также с удовольствием живет здесь.

Я горжусь венгерским гражданством. Это лишь добавляет мотивации каждый раз, когда я надеваю футболку Академии Пушкаша и выхожу, скажем, на газон стадиона Панча Арена на матч. С нетерпением жду следующих вызовов, чтобы доказывать свою способность. Да и вся команда думает так же, ведь мы хотим вернуть потерянные очки. А для этого надо отдавать себя на тренировках полностью, потому что без этого слова так и останутся словами. Чтобы хорошо играть в официальных поединках, необходимо выкладываться на максимум еще во время тренировок.