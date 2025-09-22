Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович подвел итоги матча шестого тура украинской Премьер-лиги против Полтавы (2:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

В первую очередь хочу поздравить свою команду с заслуженной и уверенной победой. Немного нервов добавил отмененный наш гол на второй минуте. Жалко, потому что наигрывали такой момент в течение недели: этот розыгрыш прошел, мы забили гол, но его отменили. Это добавило немного нервозности. Но и дальше у нас было много моментов, и мы смогли забить очень важный гол. Во втором тайме удалось забить второй мяч — хотелось бы, чтобы это произошло несколько раньше, чтобы мы могли "закрыть" этот матч. Но в целом мы очень довольны — как игрой, так и победой.

Мы очень хорошо разобрали оппонента, знали специфику их игры — они действуют один в один. Поэтому мы создавали соответствующие ситуации для наших атакующих игроков, которые действовали активно и создавали моменты.

Мы делали акцент на стандартных положениях, потому что понимали, что и поле может быть тяжелым, и соперник — непростой. Нам удалось забить со стандарта — мы это нарабатывали. Павлюк — молодец, хорошо сыграл как в защите, так и в атаке.